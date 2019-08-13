Трое суток боролся за жизнь: в больнице умер боец ВСУ, раненый под Широкино

В Днепре 12 августа в областной клинической больнице имени Мечникова умер боец, который получил тяжелое ранение под Широкино.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook главврач Сергей Рыженко.

"Трое суток боролась душа. Он не просил о помощи. Его ранение не совместимо с жизнью. Его мозг разрушен, тотальная ишемия, кости черепа разломаны на части.

Возле посёлка Широкино, пуля Дмитрию вошла в лоб и вышла через затылок. Давление по нулям, глаза неподвижно смотрят в потолок, кома ІІІ. Врачи Мечникова, надеясь на чудо, не оставляли бойца, подключив все аппараты слежения, корректируя все жизненные функции, ИВЛ. Операция невозможна.

3 раза останавливалось сердце. Реаниматологам удавалось запускать. Вчера вечером Дмитрий умер. Он с Житомирской области, пгт Мирополь. Остались одни жена и ребёнок. Жестокий мир безысходности. Всё рушится, когда обрывается жизнь", - написал врач.

Как сообщал "Апостроф", 10 августа на Донбассе боевики убили бойца Нацгвардии Романа Романенко.

17 июля после долгой болезни умерла Светлана Стребиж, участница боевых действий на Донбассе, боец батальона "Донбасс-Украина".