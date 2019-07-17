Умерла известная воин-доброволец АТО: в сети волна скорби

В среду, 17 июля, после долгой болезни умерла Светлана Стребиж, участник боевых действий на Донбассе, боец батальона "Донбасс-Украина".

Об этом сообщается на Facebook-странице батальона.

Как отмечается, Светлана Ивановна Стребиж вступила в добровольческий батальон территориальной обороны Донецкой области "Донбасс" в марте 2015 года.

"После полуторалетней борьбы с онкологией за жизнь, все время планировала продолжить службу ради возвращения оккупированных земель под контроль Украины, поскольку ее дом – город Донецк. Слава Украине! Герои не умирают!", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 13 июля, умер боец Добровольческого украинского корпуса, участник боевых действий на Донбассе и Революции достоинства Андрей Федоришин.