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Умерла известная воин-доброволец АТО: в сети волна скорби

среда, 17 июля 2019, 17:54
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В среду, 17 июля, после долгой болезни умерла Светлана Стребиж, участник боевых действий на Донбассе, боец батальона "Донбасс-Украина".

Об этом сообщается на Facebook-странице батальона.

Как отмечается, Светлана Ивановна Стребиж вступила в добровольческий батальон территориальной обороны Донецкой области "Донбасс" в марте 2015 года.

"После полуторалетней борьбы с онкологией за жизнь, все время планировала продолжить службу ради возвращения оккупированных земель под контроль Украины, поскольку ее дом – город Донецк. Слава Украине! Герои не умирают!", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 13 июля, умер боец Добровольческого украинского корпуса, участник боевых действий на Донбассе и Революции достоинства Андрей Федоришин.

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