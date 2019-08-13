Туристы из Беларуси попали в масштабное ДТП под Николаевом: опубликованы фото

12 августа на трассе Николаев-Херсон произошло масштабное ДТП: здесь столкнулись пять автомобилей.

По данным местных изданий, в аварию попали три грузовика и две легковушки.

Грузовик DAF с прицепом двигался со стороны Херсона в направлении Николаева и применил экстренное торможение. Водитель ехавшего за ним автомобиля Volkswagen Golf успел затормозить, а следом за ним это же сделал седельный тягач DAF. Дальше по "цепочке" тормозил Volkswagen Passat с белорусскими номерами, который также успел затормозить.

Картину испортил третий седельный тягач ДАФ, водитель которого врезался в белорусский автомобиль. От полученного удара все автомобили столкнулись друг с другом.

Вследствие ДТП травмы получила гражданка Беларуси.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве возле Соломенского рынка произошла серьезная авария: один из автомобилей вылетел на остановку с людьми.