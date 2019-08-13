В Киеве 18-летний пассажир устроил кровавую резню в салоне такси: фото и видео

В ночь на 13 августа в Святошинском районе Киева 18-летний молодой человек совершил вооруженное нападение на водителя такси, который подвозил его в село Вышгородского района.

Об этом в Facebook сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Молодой человек сел в такси без денег и пообещал, что по приезду его отец обязательно рассчитается.

"По дороге общались на разные темы, вдруг пассажир стал наносить водителю удары ножом в лицо и грудную клетку. Водитель успел остановиться и позвать на помощь. Нападающий собрал личные вещи таксиста, ключи от автомобиля и убежал с места событий. Окровавленному водителю прохожие срочно вызвали скорую и сообщили в полицию", - написал глава местной полиции.

Задержать нападавшего удалось под утро благодаря проведенной спецоперации.

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы. Открыто уголовное производство по ст. 15,115 (покушение на умышленное убийство) и ст. 187 (разбой).

Как сообщал "Апостроф", в Киеве задержали автомобильных воров, которые взломали машину и украли из нее ноутбук и личные вещи.