Успел переодеться и "погулять": опубликованы фото и видео задержания под Киевом опасного грабителя

В среду, 7 августа, под Киевом правоохранители задержали грабителя, который напал на женщину в ее квартире.

Об этом сообщает начальник полиции Киевской области Андрей Небитов на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел около 11:30 в городе Вышгород. По словам полицейского, злоумышленник позвонил в квартиру, а женщина открыла дверь. Она не посмотрела в глазок, так как ждала знакомого.

Грабитель напал на хозяйку с ножом и бил по лицу, угрожая убить. Мужчина начал вымогать деньги: испуганная жительница отдала нападающему тысячу долларов, также он забрал золотые украшения, ноутбук, телефон и банковскую карточку.

После кражи преступник связал хозяйку квартиры проводами и покинул место. Женщине позже удалось позвонить на линию правоохранителей. Те оперативно выехали на место и уже к вечеру задержали опасного грабителя. У него изъяли нож и газовый баллончик.

"Он уже успел переодеться и спускал деньги в Киеве на игровых автоматах", - уточнил Небитов.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве задержали автомобильных воров, которые взломали машину и украли из нее ноутбук и личные вещи.