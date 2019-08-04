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В Киеве поймали наглых автоворов: опубликованы фото

воскресенье, 04 августа 2019, 13:24
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В Киеве задержали автомобильных воров, которые взломали машину и украли из нее ноутбук и личные вещи.

Об этом сообщает Киев оперативный.

"Вблизи ТРЦ DreamTown запаркувався человек. Ему было нужно зайти внутрь на несколько минут в магазин обуви. Там его ждал знакомый. И на улице его также ждали, но не знакомы (на тот момент) дяди", - говорится в сообщении.

Грабители дождались, пока автовладелец уйдет и быстро, с помощью сканера, похитили из его автомобиля ноутбук и личные вещи.

Как сообщал "Апостроф", 9 октября в пригороде Борисполя, неподалеку от Киева, произошло ДТП с участием двух автомобилей, пассажиры одного из которых решили"наказать" другого водителя и ограбили его.

Также в Киеве поймали дерзких молодых грабителей.

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