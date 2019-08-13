В Киеве появился опасный насильник: опубликованы фото и видео

Сотрудники правоохранительных органов в Киеве разыскивают опасного насильника.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в городе.

"Молодой человек, зафиксированный на фото и видео, обоснованно подозревается в совершении сексуального насилия в отношении девушки в Дарницком районе столицы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на вид злоумышленнику 20-25 лет, его рост 170-174 см, худощавый, имеет вытянутое лицо, светло-русые волосы.

Всех, кто располагает информацией, которая поможет установить личность и местонахождение мужчины, просят обращаться в полицию.

Как сообщал "Апостроф", ранее в интернете обнародовали фото мужчины, который, вероятно, изнасиловал и ограбил девушку в Киеве, притворившись таксистом. Вскоре мужчину задержали, он дал признательные показания.

23 июля в Одесской области сотрудники полиции задержали 63-летнего педофила, который изнасиловал 9-летнего мальчика.