"Таксиста", который изнасиловал и ограбил девушку в Киеве, задержали: опубликованы фото

В интернете обнародовали фото мужчины, который, вероятно, изнасиловал и ограбил девушку в Киеве, притворившись таксистом.

Соответствующие снимки размещены на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Зовут подозреваемого Осенев Максим, 1990 года рождения. Он подозревается в совершении тяжких преступлений - изнасилование и грабеж, имевших место 31.07.2019 около 01:30 (предварительно, женщина поймала машину на Академгородок, водитель отвез ее в лес, избил, изнасиловал и заставил перевести средства на его банковскую карточку)", - сказано в сообщении.

В комментариях к посту указано, что злоумышленник уже задержан.

Как сообщал "Апостроф", 23 июля в Одесской области сотрудники полиции задержали 63-летнего педофила, который изнасиловал 9-летнего мальчика.