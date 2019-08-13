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В России горит полигон химических отходов: фото и видео серьезного ЧП

вторник, 13 августа 2019, 14:51
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В Рязани вечером 12 августа загорелся полигон химических отходов, а уже утром 13 числа местные жители начали жаловаться на запах гари, першение в горле, трудности с дыханием и головную боль.

Местное издание "7x7" сообщает, что пожар пытаются потушить три пожарных расчета.

По словам местных жителей, запах в городе похож на запах жженой резины. Территория полигоня является закрытой: она огорожена бетонным забором с колючей проволокой, внутрь вход только по пропускам.

Вероятно, на территории полигона нет пожарных гидрантов, так как машины выезжают заправляться через дорогу.

В полукилометре от пожара находится автозаправка.

По мнению местного активиста Александра Суфрановича, задымление территории возле "Химволокна" является полной катастрофой: запах гари чувствуется в нескольких микрорайонах. К 9 утра Ряжское шоссе было затянуто желтым дымом.

Власти, в свою очередь, уверяют, что уровень вредных веществ в воздухе не превышает допустимую норму.

"На 11:40 запах стал меньше, а когда открыла окно в 6:00 на пл. Попова горло обожгло и еще долго першило от резкого запаха химии", - пишут в соцсетях.

Отмечается, что это не первый раз, когда полигон доставляет жителям города неудобства: "Как достал этот полигон в Турлатово! Мало того, что туда везут даже не рязанские отходы, так постоянно нарушения на нем. Из Рязани помойку делают! Мы в первых рядах по онкологическим заболеваниям, сколько можно нас травить?!".

Напомним, 13 августа в России произошел пожар на пассажирском трехпалубном теплоходе "Святая Русь".

Как сообщал "Апостроф", в Сибири из-за горящих лесов дикие животные спасаются бегством.

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