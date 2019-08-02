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Появились видео с голодными дикими животными, бегущими из горящих лесов Сибири

пятница, 02 августа 2019, 09:31
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В Сибири (Россия) из-за горящих лесов дикие животные спасаются бегством.

Об этом сообщает ресурс IRK.ru.

Видео животных, которые бегут из леса от пожара, очевидцы сняли на видео в Усть-Кутском районе. Выжившие звери пытаются найти безопасное место и еду. Эксперты предупреждают, что встреча с хищниками может быть опасна. Людям рекомендуют не приближаться к ним.

27 июля в деревне Замзор Нижнеудинского района жители одного из частных домов обнаружили в ограде медведя. Хищник вел себя агрессивно, создавая угрозу для жизни хозяев. Прибывшие на место полицейские были вынуждены применить табельное оружие и обезвредить медведя.

Выход диких животных к людям связан с массовыми пожарами и затоплением их зоны обитания. По данным на 1 августа, в Иркутской области горит 743 тысячи гектаров леса.

Также пользователь сети Майя Флейштер написала, что 18 июля в Красноярском крае заметили медвежат, которые вышли на дороги к людям за едой и водой.

Автор видео сообщает, что медвежонок подошел к их автомобилю возле Североенисейска. Косолапый подходил к машине и, судя по всему, людей совсем не боялся: охотно брал угощение и не стремился убежать с дороги.

"Вот такие последствия пожаров и разорения тайги. Экономически невыгодные. И беспощадные. Страшно подумать, сколько зверья погорело в тайге. А еще страшнее представить расплату за это. Всех, кстати касается", - написала пользователь.

Как сообщал "Апостроф", гигантские лесные пожары в Сибири и других северных территориях могут спровоцировать глобальные изменения климата.

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