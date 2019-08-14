Дети погибли в масштабном ДТП в оккупированном Донецке: фото и видео

13 августа в оккупированном Донецке произошла масштабная авария, в которой погибли четыре человека, среди которых двое детей.

По данным так называемого "МЧС "ДНР", на улице Артема в Киевском районе Донецка столкнулись три транспортных средства: два легковых автомобиля и пассажирский микроавтобус.

Автомобиль Mazda, в котором находилось пять человек, столкнулся с легковушкой Geely, в которой было шесть человек, в том числе трое детей. После столкновения второй автомобиль врезался в пассажирский микроавтобус Рута.

На месте происшествия от полученных травм скончались двое детей: мальчик 2013 года рождения и девочка 2012 года рождения. Позже в больнице скончались два пассажира Mazda.

В больницы также доставлены еще шесть пострадавших, в том числе один ребенок.

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