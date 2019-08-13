Чувствует себя царем: сеть разозлило видео с судьей, устроившим ДТП в Одессе

В Одессе судья Одесского апелляционного административного суда Запорожан Дмитрий Валерьевич на автомобиле устроил ДТП и нахамил полицейским.

Об этом сообщают в группе "Баба и кот" в Facebook.

Судья послал правоохранителей, когда те подошли к его машине, чтобы оформить протокол после аварии. Полицейские попросили уважать себя и напомнили, что у него в салоне находятся дети. Также после хамского поведения Запорожана спросили его мнение о себе, что он Бог и Царь. Тот ответил положительно.

Отмечают, что еще в январе 2019 года судья на Mercedes ML250 въехал в припаркованный автомобиль, но просто оставил место происшествия. Все зафиксировано на видеокамеры, но никакой ответственности за это Запорожан не понес, убытки не компенсировал.

"Так вот этот судья полностью "реформированный" и прошел все проверки, предусмотренные судебной реформой. 28 сентября 2018 года без участия Общественного совета добродетели Высшая квалификационная комиссия судей Украины "тщательно" его проверила, признала вполне добродетельным и благословила на пожизненное судейство. Поэтому неудивительно, что он считает себя Богом и царем и чувствует свою полную безнаказанность", - написали в сети.

В декларации судьи его авто марки Mercedes отсутствует. Семьи у него тоже якобы нет, как и собственного имущества. Согласно с декларацией, он проживает в комнате площадью 13 кв.м.

"А вот после признания его ВККС добродетельным начал получать зарплату более 100 000 грн. ежемесячно. Кстати, Дмитрий Валерьевич является сыном печального экс-ректора Одесского медуниверситета Валерия Запорожана, которого Ульяна Супрун освободила год назад. Он как раз судится за возвращение себе должности", - уточнили в группе.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Пользователи сети отреагировали на ситуацию и осудили действия судьи.

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