20-летнюю украинскую модель подозревают в совершении масштабного ДТП: фото и видео момента аварии

12 августа в Ивано-Франковске неподалеку от одного из ночных клубов произошло масштабное ДТП, виновницей которого оказалась 20-летняя украинская модель Влада Твардовская.

Об этом сообщает местное издание "Фіртка".

Авария произошла около 3:00 возле ночного клуба "Эльдорадо". Здесь девушка на BMW столкнулась как минимум с четырьмя транспортными средствами, которые были припаркованы.

Скорее всего, девушка потеряла контроль над транспортным средством после того, как сработали подушки безопасности. По данным полиции, водитель снесла ограждение, а уже затем заехала на парковку.

В результате происшествия пострадал один человек, у него подозрение на перелом.

Прибывшие на место медики установили, что девушка была трезвая.

В прошлом году Влада Твардовская стала лицом бренда "Калуський бровар", принимая участие в конкурсе красоты и моды "Star Face of the season's 2018".

Ранее "Апостроф" сообщал, что 12 августа на трассе Николаев-Херсон произошло масштабное ДТП: здесь столкнулись пять автомобилей.