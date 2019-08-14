Море в Одессе внезапно стало черным: сеть встревожили фото

В среду, 15 августа, море на пляже в микрорайоне Лузановка в Одессе стало черным, что встревожило пользователей социальных сетей.

Об этом сообщает местное издание "Пушкинская".

Вода возле берега более прозрачная, но на глубине выше щиколотки - ступни не видно.

Отмечается, что море пахнет залежалыми водорослями, но самих растений у берега не видно. Отдыхающих такая ситуация не пугает: дети и взрослые купаются в воде.

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Как известно, это уже не первый случай такого загрязнения воды этим летом. В начале июня море заполнили зеленые водоросли, которые начали разлагаться и источать зловоние.

Напомним, в начале июля на пляжах Одессы произошло новое ЧП: на берег выбросило большое количество нефтепродуктов.