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В Одессе произошло экологическое ЧП на море: фото и видео

понедельник, 08 июля 2019, 09:40
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Фото: Думская

На пляжах Одессы произошло новое ЧП: на берег выбросило большое количество нефтепродуктов.

Об этом сообщает Думская, публикуя фото и видео вопиющего инцидента.

Так, отдыхающие отмечают присутствие загрязнений, начиная от Ривьеры до Новой Дофиновки. На кадрах можно увидеть отдыхающих, тело которых покрылось темными пятнами из-за "нашествия" нефтепродуктов на берег.

Как сообщал "Апостроф", ранее жители Одессы и других городов у побережья Черного моря сообщали, что морская вода у берега резко стала зеленой.

Также ранее в сети появились фото как на известном украинском курорте Арабатская стрелка (Херсонская область), несмотря на начало лета, пляжи заполнили отдыхающие.

Помимо этого, в сети показали видео нашествия огромных медуз на украинское морское побережье Арабатской стрелки.

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