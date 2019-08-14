Отгородились от натовских подлодок: в сети показали печальные фото из Донецка

В сети показали свежие фотографии реки Кальмиус в оккупированном Донецке, которая практически состоит из мусора.
Снимки опубликовали пользователи Twitter.
"Наш любимый и "чистый" Кальмиус - водная артерия Донецка, река каботажного судоходства. Фото Донецкого полигона ТБО, расположенного на берегу р. Кальмиус в селе Ларино. И все это несет по течению в красивейший зоопарк и далее в Старобешевское водохранилище..." - говорится в подписи к снимкам.
В сети уже успели прокомментировать загрязненную реку.
"Это специальное заграждение от натовских подлодок. Не пройдут супостаты!", "по зомбоящику сказали то все частный сектор виноват", "Кальмиус всегда был утиным болотом", - пишут под фотографиями.
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