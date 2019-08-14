Под Киевом случилось страшное ЧП с ребенком: фото с места трагедии

В среду, 14 августа, в Вышневом Киевской области из окна 4-го этажа выпал ребенок, его в критическом состоянии забрали в больницу.

Об этом на своей странице в Instagram сообщает dtp.kiev.ua.

По словам очевидицы трагедии, ребенок упал ногами на асфальт, телом на землю, у него открытые переломы ног.

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"Когда вышла #яжемать, то на лице там не было эмоций, такое чувство, что она вела себя очень даже спокойно, ребенок жив. Мамочки и папочки, смотрите в оба. Это было жестоко", - написала она.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве из окна многоэтажного жилого дома выпала трехлетняя девочка. Медики госпитализировали малышку с серьезными травмами, но ребенок остался жив.

Также в Киеве в Соломенском районе трагически погибла девушка-подросток, выпав из окна многоэтажного дома.