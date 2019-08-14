Суд по ДТП в Харькове: адвокат Зайцевой пошла в "атаку" с неожиданным заявлением

Адвокат фигурантки смертельного ДТП в Харькове Елены Зайцевой Юлия Плетнева считает, что вина ее подзащитной в ужасной трагедии значительно завышена.

Такое заявление она сделала 14 августа во время рассмотрения апелляции защиты на приговор суда.

По мнению Плетневой, Зайцева не снимает с себя вины, но ее вина в том, что она превысила скорость движения. Адвокат считает, что главным виновником аварии является второй фигурант дела - Геннадий Дронов, автомобиль которого протаранил автомобиль Зайцевой.

Адвокат в суде подчеркнула, что вина Зайцевой значительно меньше вины Дронова, что влияет на суммы возмещения вреда потерпевшим, которое, по мнению суда, должна быть не солидарной, а долевой.

Исходя из всего этого, защита попросила суд смягчить наказание Зайцевой до 5 лет лишения свободы и освободить от основного наказания, установив испытательный срок. Также Плетнева считает, что Дронов должен покрыть 70% компенсаций семьям погибших и пострадавших. Зайцева согласилась с мнением своего адвоката.

Напомним, что суд приговорил Зайцеву и Дронова к 10 годам лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее адвокат разъяснил, могут ли пересмотреть приговор фигурантки дела о смертельном ДТП в Харькове Елены Зайцевой, защитники которой оформили апелляцию на судебный вердикт. По мнению адвоката, на смягчение приговора осужденной крайне мало шансов.