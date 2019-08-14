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Суд принял важное решение по делу Зайцевой: опубликовано видео

среда, 14 августа 2019, 16:52
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В среду, 14 августа, апелляционный суд Харькова принял решение оставить приговор фигурантам смертельного ДТП на ул. Сумской Алене Зайцевой и Геннадию Дронову - 10 лет колонии - без изменений.

Соответствующее решение зачитал председательствующий судья Владимир Протасов, сообщает "UA: Харьков".

Защитники обвиняемых пытались оспорить решение Киевского районного суда. В частности, адвокат Юлия Плетеньова просила для Елены Зайцевой 5 лет условно. Адвокат Сергей Перепелица просил отменить приговор Геннадию Дронову и закрыть уголовное производство против него.

Суд не одобрил апелляции и оставил в действии приговор о 10 годах лишения свободы.

Как известно, авария с участием Зайцевой и Дронова произошла в октябре 2017 года. На перекрестке Сумской и Мечникова столкнулись Volksvagen Touareg и Lexus. Последний выбросило на тротуар, в результате чего погибли 6 пешеходов. Еще столько же человек были травмированы. По версии следствия, водитель Lexus Елена Зайцева выехала на перекресток на красный свет. Водитель Volksvagen Геннадий Дронов двинулся на желтый сигнал светофора.

Напомним, в суде адвокат Елены Зайцевой Юлия Плетнева заявила, что вина ее подзащитной в ужасной трагедии значительно завышена.

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