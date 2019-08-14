Убийство школьницы под Кропивницким: полиция задержала подозреваемого

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве 16-летней жительницы Кировоградской области Дианы Хриненко.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Подозреваемый - житель Знаменского района Кировоградской области, его задержали на границе Украины.

В четверг, 15 августа, мужчине будут выбирать меру пресечения.

Как известно, в начале августа в магазин села Субботцы Знаменского района неизвестные подбросили записку с именем вероятного убийцы несовершеннолетней Дианы Хриненко.

Как сообщал "Апостроф", 27 июля под Кропивницким простились Дианой Хриненко. Ее хоронили в открытом гробу, а тело завернули в белый саван.

Напомним, на девушку напали в нескольких сотнях метров от собственного дома в августе 2018 года, в День независимости. Более семи месяцев продолжались поиски, и Диану надеялись найти живой, но весной во время полевых работ тракторист вытащил из земли ее тело.