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В России крупный город ушел под воду после ливня с градом: фото и видео потопа

среда, 14 августа 2019, 10:24
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Российский Магнитогорск после обильного ливня, который прошел здесь 13 августа, превратился в настоящую Венецию.

По данным местных СМИ, с неба посыпался град, после чего начался масштабный ливень, который превратил улицы города на реки.

Издания отмечают, что под воду ушли центральные улицы города, что затруднило движение пешеходов.

"Даже центральные улицы ушли под воду. Особенно сложно пришлось пешеходам. Тем, кто в этот период оказался на улице, выйти сухими не удалось. Люди перемещались по городу по колено в воде. На некоторых магистралях вода, хоть и заполнила проезжую часть, но движение было вполне рабочее", - сообщает одно из изданий.

Ранее "Апостроф" сообщал, что по западным областям Украины прошелся сильный ливень, который сопровождался крупным градом, повредившим имущество местных жителей.

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