Украину накрыли мощные ливни с крупным градом и молниями: фото и видео

По западным областям Украины прошелся сильный ливень, который сопровождался крупным градом, повредившим имущество местных жителей.

По данным местной прессы, в Черновицкой области град побил автомобили и жилые дома населения города Сторожинец. Также здесь серьезно пострадал урожай местных жителей.

Кроме того, обильные осадки парализовали движение транспорта в городе Заставна.

Также пострадали жители Великоберезняского района Закарпатской области. Не обошла непогода и Львов.

В сети продолжают публиковать фотографии и видео с тем, что натворил здесь мощный град.

В Черновцах в результате ливня частично подтопило улицу Главную в районе областной типографии.

Напомним, что неподалеку от Мелитополя Запорожской области была зафиксирована очередная природная аномалия: смерч из летающих насекомых.

Ранее "Апостроф" сообщал, что мощный ливень и ураган, которые обрушились на Киев в пятницу, 9 августа, нанесли в некоторых районах существенный ущерб.