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Власти подсели на янтарную иглу: журналистка пояснила, как работают схемы и что с этим делать

среда, 14 августа 2019, 08:55
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В Украине кроме нелегальной добычи янтаря существует и легальная его добыча, которой занимаются два государственных и несколько частных предприятий. Но и здесь есть ряд злоупотреблений.

Об этом в Facebook написала журналист Инна Билецкая.

По ее словам, махинации связаны с органами местного самоуправления.

"Изъятый нелегально добытый янтарь судами обращается в доход государства, однако механизмов сбыта нет, поэтому все громкие заявления о изъятии на миллионы не больше, чем заявления... Здесь проблема касается полиции, ибо все мы помним прекрасную историю о 130 кг янтаря, которые исчезли из кабинета следователя просто таки в Ровенском областном управлении полиции", - пишет она.

Также, по словам Билецкой, в схемах попадаются, то прокуроры, то работники СБУ, то пограничники, то таможенники. Она считает, что целые районы подсели на янтарную "иглу".

"А руководители райотделов полиции янтарных районов – это, конечно, беда черная. Только это же лишь начало пищевой цепи в янтарной проблеме.

И когда на посту до сих пор министр, до сих пор генпрокурор, до сих пор руководитель управления защиты экономики, то как-то странно, когда за проблему берутся показательно, громко, пытаясь решить ее в пределах районов", - добавила она.

Билецкая также предложила команде президента шаги, которые нужно сделать для ликвидации данной проблемы.

"Что надо сделать:

1. Внести изменения в Уголовный кодекс.

2. Изучить рыночные прогнозы и если они окажутся оптимистичными, то узаконить деятельность.

3. Провести нормальный аудит на специализированных госпредприятиях.

4. Оценить потери и профинансировать научные исследования по поиску наиболее экономически выгодных путей восстановления поврежденных земель.

5. Провести аудит изъятых камней. Разработать механизм реализации в доход государства.

6. Оценить эффективность работы профильных подразделений полиции, СБУ, прокуратуры, ГФС, ?оспогранслужбы.

И 38-м пунктом после большого перечня того, что нужно сделать – публичное увольнение начальников райотделов", - добавила она.

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