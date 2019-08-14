Все охватило пламя: в сеть попало видео страшной мести бойцов ВСУ врагу на Донбассе

В интернете обнародовали видео мощного удара бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по врагу на Донбассе в ответ на обстрел мирного населения, все происходило еще до объявления режима тишины.

Соответствующий ролик опубликован на странице фонда "Вернись живым" в Facebook.

"Помните, как в июне текущего года террористы обстреляли Марьинку? Тогда пострадали четыре гражданских человека, среди которых - 86-летний дедушка и 9-летняя девочка. Так вот, боевики сидели на терриконе и из него корректировали огонь по жилым кварталам города", - сказано в сообщении.

Отмечается, что после того обстрела бойцы ВСУ одним точным выстрелом уничтожили основания позиции врага и отомстили за своих.

Как сообщал "Апостроф", ранее бойцы ВСУ на Донбассе ликвидировали около 20 боевиков и ранили еще более сотни оккупантов.

До этого украинская армия нанесла удар по позициям боевиков с корректировкой огня с воздуха с помощью беспилотников в пригороде Горловки Донецкой области.