Кричать поздно: суд отпустил на свободу корректировщика огня ДНР на Донбассе

Корректировщик боевиков "ДНР", который помогал вести прицельный огонь по жилому району Мариуполя, вышел на свободу.

Об этом 15 августа в Facebook сообщил заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, боевик был осужден на 9 лет, но по "закону Савченко" его отпустили на свободу.

"И кричать уже поздно, кричать нужно было, когда этот позорный закон по имеющейся информации лоббировала группа "воров в законе" и лидеров преступных организаций, а сегодня виновный в убийстве 30 мирных жителей Мариуполя и ранении 117 наших граждан выходит на волю", - написал Аброськин.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 2014 году у украинских военнослужащих была возможность незаметно для врага завести целую колонну в Горловку и освободить ее.