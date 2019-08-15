Мгновенная карма: появилось видео неожиданного "наказания" хулигана в Кропивницком

В Кропивницком произошла поучительная история с двумя школьниками, которые хотели разгромить один из ситилайтов в центре города.

Как сообщает Telegram-канал "Оперативный УКР", в центре внимания оказались два 15-летних подростка, которые решили прогуляться ночным городом.

"Два 15-летних дружка решили прогуляться по ночному Кропивницкому. Внезапно, один решил удивить другого и разбить ногой ситилайт.

Порезал ногу так, что оказался в реанимации. Удивил, так удивил", - говорится в подписи к видео.

На данный момент о состоянии хулигана ничего неизвестно.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве 16-летней жительницы Кировоградской области Дианы Хриненко.