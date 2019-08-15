Много пиара: появился интересный прогноз по делу Грымчака и действиях Луценко

Расследование дела задержанного заместителя министра Юрия Грымчака может затянуться, так как в данный момент сложно определиться с тем, как его будут рассматривать в суде.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил генерал-майор СБУ в запасе, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

"Проблема … последних 15 лет наличие чрезмерного количества пиара. Я думаю … для того, чтобы оформить все документы [по делу Грымчака], [нужно] не больше, чем полгода до суда, может, меньше", - сказал он.

Говоря о том, что в деле фигурирует помощник Грымчака, Ягун отметил, что по факту у заместителя министра нет помощников. Это также может создать трудности при расследовании дела, считает экс заместитель главы СБУ.

Также Ягун засомневался в профессиональных способностях генерального прокурора Юрия Луценко.

"Луценко очень странная личность. Начиная с 2000-х годов он столько раз изменил свои политические предпочтения и тех лидеров, которых он поддерживал и с флагами которых он шел, что я немного запутался, с чего он начинал… Луценко сейчас в таком статусе, у него нет ни друзей, ни близких, наверное, и родственников нет, он думает только о себе и своей жене, детях. Для него главное спастись, красиво выйти из ситуации", - добавил он.

Подробности и детали о задержании Грымчака читайте в материале "Апострофа".