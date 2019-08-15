Освобожденному из тюрьмы корректировщику огня ДНР устроили жесткий прием на свободе: фото

Корректировщику боевиков ДНР Валерию Кирсанову, который помогал вести прицельный огонь по жилому району Мариуполя и был освобожден из тюрьмы в четверг, 15 августа, устроили жесткий прием на свободе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает телеканал "ТV7 Мариуполь".

"Возле СИЗО собрались мариупольские активисты, чтобы посмотреть ему в глаза и спросить, чувствует ли он раскаяние за смерти жителей нашего города", - сказано в сообщении.

Судя по фото, Кирсанова облили зеленкой и забросали помидорами.

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Как известно, боевик был осужден на 9 лет, но по "закону Савченко" его отпустили на свободу.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 2014 году у украинских военнослужащих была возможность незаметно для врага завести целую колонну в Горловку и освободить ее.