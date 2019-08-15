Отравление в Солсбери: стало известно о еще одной жертве атаки Кремля

С момента отравления в британском Солсбери появилась информация о четвертом пострадавшем в результате инцидента.

Как сообщает Evening Standard, воздействию небольшого количества смертоносного нервнопаралитического вещества подвергся офицер полиции Уилтшира.

Образцы крови у полицейского взяли сразу после инцидента, но только теперь удалось подтвердить, что во взятом образце был обнаружен "Новичок".

Как известно, 4 марта 2018 года "Новичком" отравили бывшего офицера ГРУ РФ Сергя Скрипаля и его дочь Юлию. Также тогда пострадал сержант полиции. В Британии уверены, что покушение на Скрипаля организовал Кремль, но Москва отвергает обвинения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что детективы, руководящие расследованием отравления экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, подозревают РФ в причастности к еще двум убийствам на территории Британии.