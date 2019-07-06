RU  UA  EN

суббота, 6 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

6 июля

23:39
Пьяные посиделки обернулись смертью: в Киеве случилось страшное ЧП, фото
23:28
С костром и гаданиями: в Киеве ярко празднуют Ивана Купала, появились фото
23:13
Крыму остается завидовать: появились показательные фото и видео из Кирилловки и Ялты
23:02
Это только начало: сеть взбудоражила новость о прибытии в Украину партии нефти из США
22:43
В Запорожье военные устроили серьезное ЧП на дороге: опубликовано видео
22:35
Засветился в Швейцарии: всплыли неожиданные подробности о координаторе отравления Скрипалей
22:33
Ивана Купала: что можно и нельзя делать, правила и традиции
22:26
"Динамо" сделало весомое предложение по игроку европейской сборной
22:23
Показал, где спрятал тело: появилось видео с подозреваемым в убийстве девочки под Днепром
22:18
Снизить тарифы можно уже сегодня, не дожидаясь обновления Верховной Рады - Мураев
22:06
В США прогремел мощный взрыв, десятки пострадавших: опубликованы фото и видео
21:58
Перепутал женщину со зверем: под Винницей произошло странное убийство
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Засветился в Швейцарии: всплыли неожиданные подробности о координаторе отравления Скрипалей

суббота, 06 июля 2019, 22:35
переглянути новину українською

Генерал-майор ГРУ Денис Сергеев, вероятный участник отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, неоднократно бывал в Швейцарии для участия в разных операциях.

Об этом сообщает ресурс The Insider, который провел совместное расследование с Bellingcat и швейцарским изданием TAMedia.

Авторы расследования установили, что Сергеев ездил в страну не менее пяти раз в 2016-2018 годах. Также в это время он побывал в Цюрихе, Лозанне, Женеве, лыжном курорте Ле Же, в муниципалитетах Колоньи и Коллонж-Бельрив.

По данным расследования, генерал-майор в сентябре-октябре 2017 года, во время посещения Лозанны в первый свой визит также приехал в район, где расположены "множество государственных лабораторий", а в другом – здание штаб-квартиры Всемирного антидопингового агентства (WADA). В один из дней он ездил на лекцию бывшего посла США в Швейцарии Сьюзан Левин.

"В октябре-ноябре 2017 года Сергеев в Женеве встретился с сотрудниками ГРУ Русланом Бошировим (настоящее имя – Анатолий Чепига) и Александром Петровым (настоящее имя – Александр Мышкин), которых подозревают в отравлении Скрипалей", - говорится в сообщении.

Суть операции, которую они проводили, неизвестна. В декабре того же года Сергеев снова ездил в Швейцарию, где в это время находились Чепига и Мышкин.

В январе 2018 года Сергеев посетил Женеву в последний раз. На этот раз он 14 раз за два дня звонил своему куратору, с которым позже общался во время операции по отравлению Сергея Скрипаля.

Авторы расследования также считают, что передвижение Сергеева показывают его "живой интерес к штаб-квартире международных спортивных организаций, прежде всего WADA".

По мнению участников расследования, он мог проводить операции, связанные с покушениями на убийство. Не исключают они и того, что группа Сергеева уже тогда могла готовить покушение на Скрипаля, который контактировал со спецслужбами Швейцарии.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились подробности о судьбе семьи Скрипалей.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Обострение на Донбассе: зачем боевики стягивают технику

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: