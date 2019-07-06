Засветился в Швейцарии: всплыли неожиданные подробности о координаторе отравления Скрипалей

Генерал-майор ГРУ Денис Сергеев, вероятный участник отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, неоднократно бывал в Швейцарии для участия в разных операциях.

Об этом сообщает ресурс The Insider, который провел совместное расследование с Bellingcat и швейцарским изданием TAMedia.

Авторы расследования установили, что Сергеев ездил в страну не менее пяти раз в 2016-2018 годах. Также в это время он побывал в Цюрихе, Лозанне, Женеве, лыжном курорте Ле Же, в муниципалитетах Колоньи и Коллонж-Бельрив.

По данным расследования, генерал-майор в сентябре-октябре 2017 года, во время посещения Лозанны в первый свой визит также приехал в район, где расположены "множество государственных лабораторий", а в другом – здание штаб-квартиры Всемирного антидопингового агентства (WADA). В один из дней он ездил на лекцию бывшего посла США в Швейцарии Сьюзан Левин.

"В октябре-ноябре 2017 года Сергеев в Женеве встретился с сотрудниками ГРУ Русланом Бошировим (настоящее имя – Анатолий Чепига) и Александром Петровым (настоящее имя – Александр Мышкин), которых подозревают в отравлении Скрипалей", - говорится в сообщении.

Суть операции, которую они проводили, неизвестна. В декабре того же года Сергеев снова ездил в Швейцарию, где в это время находились Чепига и Мышкин.

В январе 2018 года Сергеев посетил Женеву в последний раз. На этот раз он 14 раз за два дня звонил своему куратору, с которым позже общался во время операции по отравлению Сергея Скрипаля.

Авторы расследования также считают, что передвижение Сергеева показывают его "живой интерес к штаб-квартире международных спортивных организаций, прежде всего WADA".

По мнению участников расследования, он мог проводить операции, связанные с покушениями на убийство. Не исключают они и того, что группа Сергеева уже тогда могла готовить покушение на Скрипаля, который контактировал со спецслужбами Швейцарии.

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