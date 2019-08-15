Плакало даже небо: появились трогательные фото прощания с погибшим командиром ВСУ

В четверг, 15 августа, в пгт. Мирополь Житомирской области попрощались с погибшим командиром Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрием Дашковцом.

Об этом сообщает местное издание "Твой Романов".

Провести в последний путь бойца съехались сотни людей, в том числе собратья, которые несли с ним службу в Широкино, и военнослужащие из Винницы и Житомира.

"По погибшему плакало само небо - с утра в Мирополе стеной лил ливень", - сказано в сообщении.

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Как известно, Дмитрий Дашковец был тяжело ранен 9 августа в районе Широкино, врачи боролись за его жизнь, но 12 августа военный скончался.

Как сообщал "Апостроф", 10 августа на Донбассе был убит боец Нацгвардии Роман Романенко. Позже пресс-служба полка "Азов" сообщила, что Романа трижды старались эвакуировать, но этому мешали прицельные обстрелы боевиков. 13 августа "Азов", в результате предварительно спланированного обмена, наконец получил тело Романа