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Зайцева не раскаялась: родные погибших в страшном ДТП в Харькове высказались о приговоре суда

среда, 14 августа 2019, 23:19
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Пострадавшие в аварии на Сумской в Харькове возмущены апелляцией виновников ДТП Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Об этом сообщает издание "КП в Украине".

"Сейчас я прохожу реабилитацию, у меня не до конца разгибается нога, операцию лучше не делать, чем делать, это влияет на все суставы, позвоночник. У меня была тяжелая черепно-мозговая травма, теперь я испытываю головные боли, когда меняется погода, когда стресс. Мне недавно продлили инвалидность, я инвалид второй группы. Меня спрашивали на комиссии, помогают ли мне, я говорю, что нет. Все деньги на реабилитацию я зарабатываю сама, хожу на работу, как и все. Никто не спрашивал, чем мне можно помочь и не предлагал помощь", - рассказала пострадавшая в аварии Оксана Евтеева, которая также потеряла в ДТП младшую сестру и мужа.

Оксана возмущена апелляцией и теми сроками, которые просят оба водители.

"Я всегда говорила, что буду ходить на каждое заседание и просить все инстанции, в которые они не подавали бы, 10 лет. К сожалению, это максимальный срок, который предусмотрен законом. Человек должен ответить за свои поступки. Адвокат Зайцевой всегда начинает с того, что она согласна с любым сроком. Но мы видим, что это не так. Говорит, что она всего лишь превысила скорость, но тогда можно сказать, что я всего лишь лишилась нормальной жизни, сестры, мужа, и даже не могу представить, что будет с моим здоровьем, когда мне будет 40, 50 лет и доживу ли я до этого возраста", - высказалась девушка.

Также об апелляции сказала и Людмила Фабрис, которая лишилась из-за аварии внучки и дочки.

"Зайцева не раскаялась. Говорила, мол, никогда не сяду за руль, а теперь просит лишить ее прав всего на 2 года. Она хочет жить, а как же моя жизнь? Ее уничтожили. Два года я не нахожу себе места, я просыпаюсь и засыпаю с этим – у меня двоих забрали, дочь и внучку. Извините за эмоции", - поделилась пожилая женщина.

Игорь Берченко, отец Оксаны и погибшей Дианы, говорит с болью в голосе.

"Адвокаты говорили, что у Зайцевой очень плохое здоровье, но у моей дочери теперь вторая группа инвалидности. Недавно мы сделали памятник Диане (младшая дочь умерла в больнице, спустя неделю после аварии – ред.). Нет и нашего Саши (муж Оксаны, погиб на месте ДТП - ред.). Зайцева полностью признала свою вину, и вот такой поворот. Это издевательство", - подчеркнул Игорь.

Как сообщал "Апостроф", в суде адвокат Елены Зайцевой Юлия Плетнева заявила, что вина ее подзащитной в ужасной трагедии значительно завышена.

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