В Киеве произошло жестокое убийство из-за девушки: фото

В четверг, 15 августа, в Киеве произошло жестокое убийство - мужчина зарезал своего друга из-за девушки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел на Печерском спуске 2/12.

"Знакомый нанес несколько ножевых ранений своему другу в область живота, грудной клетки и лица. Все из-за девушки. Подозреваемый сам признался в убийстве. На месте СОГ, скорая, суд. и мед. эксперты", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Полтаве правоохранители задержали парня, которого подозревают в убийстве 18-летней девушки в Киеве.

15 августа на улице Богатырской в Киеве фургон хлебозавода убил женщину - он совершил наезд на автомобиль Skoda, в результате чего погибла пассажирка и еще два человека получили травмы.