В центре Днепра девушки устроили "бой без правил": опубликовано видео

15 августа на жилом массиве Тополь в Днепре произошла необычная потасовка: здесь кулаками размахивали две женщины.

Как сообщают городские паблики в социальных сетях, никто из очевидцев событий даже не попытался разнять разъяренных представительниц прекрасного пола.

"Бои без правил в женском исполнении. Несколько очевидцев спокойно наблюдали за дракой двух девушек. Попытаться разнять так никто и не решился", - говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах видно, что одна из девушек явно превосходила другую. Ее жертва то и дело кричала о помощи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Днепре простились с погибшим на Донбассе украинским снайпером 25-летним Романом Романенко, погибшим в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.