В Днепре простились с погибшим на Донбассе украинским снайпером: трогательное видео

В среду, 14 августа, в Днепре простились с младшим лейтенантом полка "Азов", 25-летним Романом Романенко, погибшим в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает ТСН.

Отдать последние почести украинскому снайперу пришли сотни людей.

По словам собратьев, Романенко выполнял самые сложные задания и не раз спасал раненых под огнем. Он пошел в "Азов" добровольцем в 2015 году. Впоследствии стал командиром отделения и получил офицерское звание.

Романенко погиб возле Светлодарской дуги 10 августа. Он подорвался на вражеском фугасе, но его тело боевики не давали забрать. Сначала усиливали обстрелы, потом отказались от обмена, а в итоге отнесли тело погибшего на свои позиции. И только через трое суток удалось вернуть останки воина.

Как сообщал "Апостроф", 12 августа в клинической больнице Днепра в результате тяжелых ранений умер командир взвода ВСУ Дмитрий Дашковец. Известно, что он долгое время служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. В 2004-2005 годах проходил службу в составе миротворческого контингента в Ираке.