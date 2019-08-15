Вонь по всему району: в Харькове произошло серьезное экологическое ЧП, фото

В Харькове назревает серьезная экологическая проблема из-за массового мора рыбы в одной из рек города.

Как сообщают городские паблики в социальных сетях, под мостовом на Новой Баварии подохли сотни рыб.

"На Новой Баварии под мостом массовый мор рыбы из-за сброса воды в речке. Скоро будет стоять вонь по всему району", - говорится в подписи к фотографиям с места событий.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарная природная достопримечательность Украины – озеро Свитязь в Волынской области, катастрофически обмелело, местные и туристы бьют тревогу.