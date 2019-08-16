На украинском курорте случилась трагедия с 17-летним парнем: опубликованы фото

Рано утром в пятницу, 16 августа, неподалеку от Бердянска спасатели обнаружили тело 17-летнего парня в воде.

Об этом пишет местное издание "Про Бердянск" со ссылкой на сообщение чрезвычайных служб.

Тело юноши было замечено в 300-400 метров от берега, о находке журналистам сообщил замдиректора КП "Спасательно-водолазная служба" Анатолий Воронин.

Погибший уже был идентифицирован, им оказался пропавший ранее житель города Пологи. Он исчез 15 августа в районе часа ночи неподалеку от места событий.

Журналистам удалось выяснить, что пропавший вместе с друзьями накануне употреблял спиртные напитки, и купался в море. Позже знакомые упустили его из виду и обратились в полицию.

Как сообщал "Апостроф", ранее в оккупированном Крыму обнаружили тело мужчины, поиски которого длились около года. Его череп был найден завернутым в свитер в огороде одной из местных жительниц.