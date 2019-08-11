Череп был завернут в свитер: в Крыму нашли тело мужчины, которого искали по всему полуострову

В оккупированном Крыму обнаружили тело мужчины, поиски которого длились около года. На страшную находку наткнулась жительница села Красногвардейского района, которая нашла человеческий череп, завернутый в свитер, у себя в огороде.

Женщина сразу обратилась дежурную часть. Прибывшие на место сотрудники полиции осмотрели грядки и оказалось, что там здесь находится труп мужчины. По данным местной прессы, с момента смерти прошло уже несколько месяцев.

Выяснилось, что погибший - 36-летний житель этого же села, который пропал почти год тому назад.

Люди говорят, что примерным поведением погибший не отличался, так как злоупотреблял спиртными напитками.

Искали пропавшего мужчину по всей стране. Останки передали на экспертизу, которая покажет как он умер.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в одной из киевских школ правоохранители наткнулись на ужасную находку: здесь был обнаружен труп иностранца.