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Полиция поймала мужчину, напавшего на нардепа: опубликованы фото

пятница, 16 августа 2019, 16:28
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Сотрудники полиции задержали одного из участников нападения на народного депутата Виталия Куприя в Гостомеле, под Киевом.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Задержание произошло в рамках операции "Перехват", объявленной после нападения. Подозреваемого задержали через несколько часов.

Как сообщается, злоумышленником оказался 23-летний житель другой страны, у которого есть свидетельство о временном проживании в Украине. Также был обнаружен автомобиль с польскими номерами, на котором скрылись нападавшие.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 296 (Хулиганство) Криминального кодекса Украины.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее 16 августа утром в Гостомеле двое неизвестных атаковали нардепа Виталия Куприя, брызнув ему в лицо из газового баллончика и облив фекалиями.

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