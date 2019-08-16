Появились фото и видео "фекального" нападения на депутата Рады под Киевом

Виталий Куприй обвиняет в заказе покушения на него главного военного прокурора Анатолия Матиоса и учредителя лиги единоборств Владимира Теслю.

Об этом сообщает сам нардеп на своей странице в социальной сети Facebook.

Политик разместил в интернете видео и фото нападения утром в поселке Гостомель Киевской области. Также он показал кадры, как пытались задержать злоумышленников, которые скрывались на автомобиле марки Opel серого цвета.

Правоохранителям не удалось поймать нападающих. В Киеве и области объявили план "Перехват".

Напомним, злоумышленники на автомобиле забрызгали нардепу лицо слезоточивым газом "Терен-4" и облили его одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на фекалии.

Как сообщал "Апостроф", 26 марта в приемную народного депутата Борислава Березы ворвались вооруженные люди.