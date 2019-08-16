В Киеве депутата Рады облили фекалиями: фото и первые детали

В пятницу, 16 августа, двое неизвестных напали на народного депутата и облили его экскрементами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел на одной из улиц поселка Гостомель около 10:00. Злоумышленники на автомобиле забрызгали нардепу лицо слезоточивым газом "Терен-4" и облили его одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на фекалии. Какое это вещество - установит экспертиза.

На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная Ирпенского отдела полиции. Правоохранители установили, что нападающие скрылись на машине марки Opel серого цвета.

Для задержания пропавшего авто и злоумышленников на территории Киевской области и столицы введено полицейскую операцию "Перехват", ориентированы все наряды полиции.

Как сообщал "Апостроф", 26 марта в приемную народного депутата Борислава Березы ворвались вооруженные люди.