Гибель 8 человек при пожаре в Одессе: появилось жуткое фото, сделанное внутри отеля

Во время пожара в одесском отеле "Токио стар" были эвакуированы около 150 человек, на месте были созданы временные пункты приема граждан в автобусах.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, на месте происшествия продолжают работать полицейские и спасатели.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Всем пострадавшим от пожара оказывается посильная домедицинская помощь, а также помощь психологов и волонтеров. Также несколько десятков спасенных людей еще с ночи приютил у себя дома одессит, который стал свидетелем пожара.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в результате пожара в отеле "Токио стар" погибло восемь человек.