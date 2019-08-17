В Одессе вспыхнул смертельный пожар в отеле: фото и данные про жертв

В ночь на 17 августа в результате пожара в отеле "Токио Стар" в Одессе погибло восемь человек, их личности устанавливаются.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

По данным спасателей, вызов на место поступил в 01:34, а уже спустя пять минут сюда прибыли первые подразделения пожарных. Они установили, что возгорание произошло на втором этаже, его площадь составляла 200 квадратных метров.

В момент возгорания в отеле находилось около 200 человек. К сожалению, в результате инцидента восемь человек погибли, еще 10 пострадали.

Пожар удалось потушить в 04:32 на площади 1000 квадратных метров. На месте работали 13 единиц основной и специальной техники, а также 65 человек личного состава ГСЧС.

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