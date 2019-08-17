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Оставалось только молиться: в сети показали знаковое фото из отеля в Одессе перед пожаром

суббота, 17 августа 2019, 15:36
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В одесском отеле "Токио Стар", где в ночь на 17 августа в пожаре погибло 8 человек, присутствовали вопиющие нарушения правил пожарной безопасности.

Соответствующий снимок опубликовала на своей странице в Facebook полицейская Зоя Мельник.

"А вот как обстояли дела с пожарной безопасностью в феврале в "гостинице" Токио, в которой сегодня ночью во время пожара заживо сгорели 8 человек", – пишет Мельник.

На опубликованном скриншоте можно увидеть фото, сделанной предпринимателем Евгением Мельниковым еще 2 февраля 2019 года. На фото запечатлена стена отеля "Токио Стар", где есть крест и пустая подставка для огнетушителя.

"В случае пожара - молитесь", – подписал тогда это фото автор.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Владимир Зеленский пообещал лично проследить за наказанием для виновных в пожаре в одесском отеле "Токио стар".

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