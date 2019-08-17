Зеленский жестко высказался о виновниках смертельного пожара в Одессе

Президент Владимир Зеленский пообещал лично проследить за наказанием для виновных в пожаре в одесском отеле "Токио стар".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Зеленского, ответственность за гибель восьми людей будут нести не только непосредственные виновники пожара, но и владелец отеля.

"Ночью мы потеряли восемь человеческих жизней. Десять человек пострадали, четверо из них - в критическом состоянии. И это не из-за войны и обстрелов. А из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм противопожарной безопасности, из-за пренебрежительного отношения к человеческой жизни. Этому будет положен конец. Отвечать будут не только непосредственные виновники пожара. Отвечать будет Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости. Ведь нельзя ставить собственную прибыль выше человеческих жизней", – пишет президент.

Также Зеленский высказал благодарность спасателям и сотрудникам полиции. Отдельно он отметил жителя Одессы, который приютил спасенных постояльцев отеля.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 17 августа в результате пожара в отеле "Токио Стар" в Одессе погибло восемь человек.