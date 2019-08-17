Смертельный пожар в отеле "Токио Стар" в Одессе: появились фото и видео с высоты

В сети показали яркие кадры последствий смертельного пожара, который произошел в ночь на 17 августа в одесском отеле "Токио стар". Здесь в результате трагедии погибли восемь человек, еще десять пострадавших доставили в больницы.

Снимки с высоты птичьего полета опубликовало одесское издание "Думская".

По следам возгорания на крыше можно понять, что пламя бушевало на втором этаже здания. На некоторых участках крыши появились дыры, но само здание осталось целым.

Напомним, что президент Владимир Зеленский пообещал лично проследить за наказанием для виновных в пожаре в одесском отеле "Токио стар".

Ранее "Апостроф" сообщал, что полиция рассматривает три версии причины возникновения пожара в отеле "Токио Стар" в Одессе, вследствие которого погибло восемь человек, в том числе – умышленный поджог.