RU  UA  EN

суббота, 17 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 августа

15:05
"Совок" жив: сети впечатлил документ офиса Зеленского по поводу празднования Дня Независимости
15:05
Скандал с решением суда по Грымчаку: адвокат опубликовала интересный документ
14:38
Падение военного вертолета под Львовом: появились важные данные про экипаж
14:37
Смертельный пожар в отеле "Токио Стар" в Одессе: появились фото и видео с высоты
14:30
Все проигрывают: британский боксер сделал громкое заявление перед супербоем с Ломаченко
14:10
Исследование не подтверждает получение ДТЭК сверхприбылей от "Роттердам+" - эксперт
14:07
Трое неадекватов устроили стрельбу в киевском пабе: опубликованы фото
14:04
Знаменитый российский курорт ушел под воду: появились впечатляющие видео потопа
13:32
Трагедия в одесском отеле: основные версии пожара и данные о жертвах
13:27
Влиятельные международные институции поддержали реформу управления госбанками в Украине
13:13
Шевченко назвал состав сборной Украины на сентябрьские матчи
12:59
Украинские пограничники разгневали сети конфискацией оружия для "Битвы Наций": опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Падение военного вертолета под Львовом: появились важные данные про экипаж

суббота, 17 августа 2019, 14:38
переглянути новину українською

На борту военного вертолета Ми-2, который потерпел крушение на аэродроме "Броды" во Львовской области, находилось двое членов экипажа.

Об этом сообщает ГУ Государственной службы по чрезвычайной ситуации в области.

Как отмечается, вертолет упал в пятницу, 16 августа, во время учений, на взлете, с высоты около 3-4 метров и завалился на правый бок. К счастью, травмированных и погибших в результате инцидента не было, обошлось также без возгорания. По факту события начата проверка.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", вечером 29 мая во время учебно-тренировочного полета возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области разбился вертолет ВСУ Ми-8. В катастрофе погибли четыре человека из состава 16 отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Просто перестать копать: как Зеленский объявил янтарную войну в Украине

На связи с врагом: как Зеленский поговорил с Путиным о погибших бойцах

Конец перемирию: обострение на Донбассе будет в двух точках

Просто перестать стрелять: почему мирный план Зеленского не работает

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: