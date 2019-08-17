Падение военного вертолета под Львовом: появились важные данные про экипаж

На борту военного вертолета Ми-2, который потерпел крушение на аэродроме "Броды" во Львовской области, находилось двое членов экипажа.

Об этом сообщает ГУ Государственной службы по чрезвычайной ситуации в области.

Как отмечается, вертолет упал в пятницу, 16 августа, во время учений, на взлете, с высоты около 3-4 метров и завалился на правый бок. К счастью, травмированных и погибших в результате инцидента не было, обошлось также без возгорания. По факту события начата проверка.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", вечером 29 мая во время учебно-тренировочного полета возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области разбился вертолет ВСУ Ми-8. В катастрофе погибли четыре человека из состава 16 отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.