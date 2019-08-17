Стало известно о падении военного вертолета во Львовской области

В субботу, 17 августа, во Львовской области потерпел крушение вертолет Вооруженных сил Украины Ми-2.

Об этом со ссылкой на собственные источники в военной прокуратуре сообщает ИА "Дело".

Как отмечается, на месте аварии вертолета в Бродовском районе работают правоохранительные органы. О жертвах инцидента не сообщается.

Также неизвестно, что стало причиной аварии вертолета. В данный момент ожидаются официальные комментарии от Министерства обороны и результаты расследования специалистов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", поздним вечером 29 мая во время учебно-тренировочного полета возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области разбился вертолет ВСУ Ми-8. В катастрофе погибли четыре человека из состава 16 отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.