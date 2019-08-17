Помог десяткам людей при пожаре в одесском отеле: появились фото и видео с героем

После пожара в отеле "Токио Стар" в Одессе, один из местных жителей, управляющий нескольких ОСМД, Виталий Донкоглов, приютил у себя несколько десятков человек из сгоревшего отеля.

Интервью у мужчины взял корреспондент "Odessa.online".

"Я живу неподалеку. Я просто возвращался домой, увидел, что у людей беда. В основном собрал женщин и детей, бабушек. Организовал горячее питание и чай. Сейчас у меня в квартире женщина и три ребенка. Вы знаете, вы сейчас меня такое спрашиваете.. Я ничего такого не сделал — просто людям нужна была помощь. Что я смог, то сделал", – рассказал Донкоглов.

Отмечается, что многие погорельцы находятся возле отеля, некоторых продолжают опрашивать сотрудники полиции, остальных запускают внутрь проверить свое имущество. То, что сохранилось, люди забирают, а по сгоревшему пишут заявление в полицию. Уничтоженные документы будут восстановлены.

Всех погорельцев расселят. Об этом сообщил на внеочередном заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС заместитель Одесского городского главы Андрей Котляр. Также он добавил, что Виталий Донкоглов будет награжден. Недалеко от сгоревшего отеля созданы временные пункты из автобусов, выделенных ГУНП и горсоветом. Там пострадавшим от пожара оказывается посильная домедицинская помощь, а также помощь психологов и волонтеров.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил одессита Виталия Донкоглова, который помогал потерпевшим в пожаре в отеле "Токио Стар".