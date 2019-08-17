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Смертельный пожар в одесском отеле: стало известно о скандальном решении его владельца

суббота, 17 августа 2019, 11:59
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В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) раскрыли интересные детали смертельного пожара в одесском отеле "Токио стар", в результате которого погибло восемь человек.

В ведомстве рассказали, что возгорание в гостинице произошло на втором этаже. Всего в здании 270 комнат.

На месте событий были задействованы более 150 спасателей.

Также стало известно, что в июле должна была состояться проверка вышеупомянутого отеля, но его владелец отказался допустить проверяющих к середине здания отеля. Если бы он поступил иначе, страшной трагедии удалось бы избежать, считают в ведомстве.

Причины пожара по-прежнему остаются неизвестными.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появилось жуткое фото, сделанное внутри отеля.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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